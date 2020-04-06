За месяц в Киеве зарегистрировали более 1,6 тысячи новорожденных
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Украине за прошлый месяц в Центральном межрегиональном управлении Минюста зарегистрировано 2692 рождений детей, из которых наибольшее количество зарегистрировано в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на их страницу в Facebook.
"Карантин карантином, а рождение детей - по графику. В течение прошлого месяца в Центральном межрегиональном управлении Минюста зарегистрировано 2692 рождений детей", - говорится в сообщении.
Так, в Киеве зарегистрировано 1659 детей, в Киевской области - 568, в Черкасской - 465.
Также отмечается, что более тысячи свидетельств о рождении было выдано прямо в роддоме.
Напомним, с начала марта в Украине зарегистрировали почти 6 тысяч браков, из них более 1000 зарегистрировали во время введенного карантина.