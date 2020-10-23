За місяць кількість адміністративних одиниць, віднесених до "зеленої" зони, зменшилася на 218 – Степанов

“В цілому по країні до базового „зеленого“ рівня епідеміологічної небезпеки віднесено 27 адміністративних одиниць, а 590 повинні впровадити, або продовжувати реалізовувати додаткові дії для захисту населення своїх громад. Для порівняння тиждень тому ми мали 54 адміністративних одиниць з „зеленим“ рівнем епідеміологічної небезпеки, а місяць тому 245 — це говорить про дійсно різке зростання по території всієї країни захворюваності на COVID-19”, — розповів Степанов.

Нагадаємо, в Україні оновили зони карантину.

Як повідомлялося, до послаблення карантину в Україні не готова жодна з областей.