За місяць кількість адміністративних одиниць, віднесених до "зеленої" зони, зменшилася на 218 – Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. В Україні до базового “зеленого” рівня епідеміологічної небезпеки віднесено 27 адміністративних одиниць, а місяць тому було 245. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“В цілому по країні до базового „зеленого“ рівня епідеміологічної небезпеки віднесено 27 адміністративних одиниць, а 590 повинні впровадити, або продовжувати реалізовувати додаткові дії для захисту населення своїх громад. Для порівняння тиждень тому ми мали 54 адміністративних одиниць з „зеленим“ рівнем епідеміологічної небезпеки, а місяць тому 245 — це говорить про дійсно різке зростання по території всієї країни захворюваності на COVID-19”, — розповів Степанов.
Нагадаємо, в Україні оновили зони карантину.
Як повідомлялося, до послаблення карантину в Україні не готова жодна з областей.