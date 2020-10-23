За месяц количество административных единиц, отнесенных к "зеленой" зоне, уменьшилось на 218 - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В Украине к базовому “зеленому” уровню эпидемиологической опасности отнесены 27 административных единиц, а месяц назад было 245. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
“В целом по стране к базовому „зеленому“ уровню эпидемиологической опасности отнесены 27 административных единиц, а 590 должны внедрить или продолжать реализовывать дополнительные действия для защиты населения своих общин. Для сравнения неделю назад мы имели 54 административных единиц с „зеленым“ уровнем эпидемиологической опасности, а месяц назад 245 — это говорит о действительно резком росте по территории всей страны заболеваемости COVID-19”, — рассказал Степанов.
Напомним, в Украине обновили зоны карантина.
Как сообщалось, к ослаблению карантина в Украине не готова ни одна из областей.