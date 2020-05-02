За місяць через додаток "Дія" українці здійснили близько 15 тис. операцій з ФОП - Мінцифри
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. За місяць через додаток "Дія" відкрито 4 007 та 5 726 закрито ФОПів, а також змінено дані щодо 5078 ФОПів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.
"Минув місяць від запуску послуг для ФОП на порталі "Дія". У зв’язку з карантином попит на онлайн-сервіси значно зріс. Ділимося результатами за квітень: відкрито 4007 ФОПів, змінено дані щодо 5078 ФОПів, закрито 5726 ФОПів", - сказано у повідомленні.
Як раніше повідомляв прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, порівняно з минулим роком, українці почали у два рази частіше відкривати ФОПи онлайн.
Нагадаємо, уряд виділив 1,6 млрд грн для фізичних осіб-підприємців (ФОП), які мають дітей, на період карантину.