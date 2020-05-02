За месяц через приложение "Дія" украинцы осуществили около 15 тыс. операций с ФЛП - Минцифры

"Прошел месяц от запуска услуг для ФЛП на портале "Дія". В связи с карантином спрос на онлайн-сервисы значительно возрос. Делимся результатами за апрель: открыто 4007 ФЛП, изменены данные по 5078 ФЛП, закрыто 5726 ФЛП", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, по сравнению с прошлым годом, украинцы начали в два раза чаще открывать ФОПы онлайн.

Напомним, правительство выделило 1,6 млрд грн для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), имеющих детей, на период карантина.