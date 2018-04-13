За минулу добу зоні АТО загинув один військовослужбовець, один - отримав поранення

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Минулої доби зафіксовано 66 обстрілів з боку незаконних збройних формувань. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

“Зокрема на Донецькому напрямку із заборонених Мінськими домовленостями 120 мм мінометів окупанти вели вогонь по наших позиціях в Пісках та Водяному. Міномети калібру 82 мм застосували поблизу Шахти „Бутівка“, Талаківки та Водяного, озброєння БМП — неподалік Талаківки та Водяного, а зенітні установки — в районі Опитного та Шахти „Бутівка“. Також з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляні наші позиції поблизу Авдіївки, Шахти „Бутівка“, Мар’їнки, Опитного, Водяного, Пісків, Павлополя, Кам’янки, Лебединського, Красногорівки, Широкиного та Гнутового. Крім цього, в районі Пісків, Павлополя та Авдіївки — вівся снайперський вогонь”, — вказано у повідомленні.

Також у прес-центрі додали, що: “На Луганському напрямку із заборонених 120 та 82 мм мінометів, озброєння БМП та зенітної установки агресор обстріляв наші укріплення поблизу Троїцького. Міномети калібру 82 мм ворог застосував по захисниках Кримського, в районі Луганського — стріляв з БМП та зенітної установки, а з гранатометів та великокаліберних кулеметів — обстріляні захисники Залізного та Зайцевого. Також під вогонь з гранатометів потрапили оборонці Новозванівки та Світлодарська”.

“На жаль, унаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув. Ще один воїн — отримав поранення. Постраждалого військовослужбовця доправлено до лікувального закладу та надано необхідну медичну допомогу”, — повідомили у штабі.

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