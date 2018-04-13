За минувшие сутки зоне АТО погиб один военнослужащий, один - получил ранения

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. За прошедшие сутки зафиксировано 66 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

“В частности, на Донецком направлении из запрещенных Минскими договоренностям 120 мм минометов оккупанты вели огонь по нашим позициям в Песках и Водяном. Минометы калибра 82 мм применили вблизи Шахты „Бутовка“, Талаковки и Водяного, вооружения БМП — неподалеку Талаковки и Водяного, а зенитные установки — в районе Опытного и Шахты „Бутовка“. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны наши позиции вблизи Авдеевки, Шахты „Бутовка“, Марьинки, Опытного, Водяного, Песков, Павлополя, Каменки, Лебединского, Красногоровки, Широкино и Гнутово. Кроме этого, в районе Песков, Павлополя и Авдеевки — велся снайперский огонь”, — указано в сообщении.

Также в пресс-центре добавили, что: “На Луганском направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов, вооружения БМП и зенитной установки агрессор обстрелял наши укрепления вблизи Троицкого. Минометы калибра 82 мм враг применил по защитниках Крымского, в районе Луганского — стрелял из БМП и зенитной установки, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — обстреляны защитники Железного и Зайцевого. Также под огонь из гранатометов попали защитники Новозвановка и Светлодарска”.

“К сожалению, вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник погиб. Еще один воин — получил ранения. Пострадавшего военнослужащего доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь”, — сообщили в штабе.

Украинские Национальные Новости

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