За минулу добу жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений

ukru
Ексклюзив
08:19 • 48863 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

08:00 • 51317 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
07:23 • 72782 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
07:13 • 110578 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 90657 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 275996 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 252887 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 397386 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 259717 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 370653 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2 м/с
48 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

27 березня, 00:00 • 110825 перегляди
Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

27 березня, 00:49 • 110648 перегляди
Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

04:30 • 81502 перегляди
Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

05:14 • 94091 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 102284 перегляди
Публікації
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 18116 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

07:13 • 110578 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 102284 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 192404 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 275996 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 117023 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 107750 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 139245 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 156124 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 160854 перегляди
Актуальне
За минулу добу жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений

За минулу добу жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений

Київ • УНН

 • 9680 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. За минулу добу бойовики 16 разів обстріляли позиції ЗСУ. Внаслідок ворожих обстрілів жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.

“Загалом, минулої доби, російсько-терористичні війська 16 разів обстріляли позиції Збройних Сил України. У більш ніж половині випадків українські військовослужбовці придушували вогневу активність окупантів”, — йдеться в повідомленні.

Також у штабі зазначили, що бойовики продовжували грубо порушувати Мінські домовленості та застосовували заборонені зразки озброєння, зокрема, міномети і важку артилерію.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Статус учасників бойових дій з початку АТО отримали понад 350 тис. осіб - Матіос

На Луганському напрямку епіцентром ворожої вогневої активності залишилася Світлодарська дуга. Після вчорашнього ворожого обстрілу населеного пункту Новолуганське, де збройні формування так званих “Л/ДНР” застосували по мирних мешканцях реактивні системи залпового вогню, та випустили щонайменше 40 реактивних снарядів, за темної пори доби обстріли у цьому районі не припинилися.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Майже 10 тисяч учасників АТО офіційно безробітні

Зокрема десять артилерійських снарядів калібру 122-мм та понад сорок важких 120-х мін впало неподалік Травневого, а близько двадцяти снарядів 122-го калібру розірвалося довкола Гладосового. Також, з мінометів різних типів, ворог інтенсивно вів вогонь по наших оборонних укріпленнях біля Луганського і Лозового. Загалом, минулої доби лише у районі цих прифронтових населених пунктів бандформуваннями випущено близько двохсот боєприпасів.

Нагадаємо, близько 17.00 бойовики обстріляли житлові квартали населеного пункту Новолуганське, в результаті чого вісім місцевих жителів отримали поранення, пошкоджено 22 будівлі. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоНовини з соцмереж

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$72.79
Bitcoin
$87,436.90
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,074.86
Ethereum
$2,024.54