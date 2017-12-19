За минулу добу жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. За минулу добу бойовики 16 разів обстріляли позиції ЗСУ. Внаслідок ворожих обстрілів жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
“Загалом, минулої доби, російсько-терористичні війська 16 разів обстріляли позиції Збройних Сил України. У більш ніж половині випадків українські військовослужбовці придушували вогневу активність окупантів”, — йдеться в повідомленні.
Також у штабі зазначили, що бойовики продовжували грубо порушувати Мінські домовленості та застосовували заборонені зразки озброєння, зокрема, міномети і важку артилерію.
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На Луганському напрямку епіцентром ворожої вогневої активності залишилася Світлодарська дуга. Після вчорашнього ворожого обстрілу населеного пункту Новолуганське, де збройні формування так званих “Л/ДНР” застосували по мирних мешканцях реактивні системи залпового вогню, та випустили щонайменше 40 реактивних снарядів, за темної пори доби обстріли у цьому районі не припинилися.
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Зокрема десять артилерійських снарядів калібру 122-мм та понад сорок важких 120-х мін впало неподалік Травневого, а близько двадцяти снарядів 122-го калібру розірвалося довкола Гладосового. Також, з мінометів різних типів, ворог інтенсивно вів вогонь по наших оборонних укріпленнях біля Луганського і Лозового. Загалом, минулої доби лише у районі цих прифронтових населених пунктів бандформуваннями випущено близько двохсот боєприпасів.
Нагадаємо, близько 17.00 бойовики обстріляли житлові квартали населеного пункту Новолуганське, в результаті чого вісім місцевих жителів отримали поранення, пошкоджено 22 будівлі.