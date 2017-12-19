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За минувшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен

За минувшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен

Киев  •  УНН

 • 9677 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. За минувшие сутки боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ. Вследствие вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

“В целом, за минувшие сутки, российско-террористические войска 16 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины. В более чем половине случаев украинские военнослужащие подавляли огневую активность оккупантов”, - говорится в сообщении.

Также в штабе отметили, что боевики продолжали грубо нарушать Минские договоренности и применяли запрещенные образцы вооружения, в частности, минометы и тяжелую артиллерию.

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На Луганском направлении эпицентром вражеской огневой активности осталась Светлодарска дуга. После вчерашнего вражеского обстрела населенного пункта Новолуганское, где вооруженные формирования так называемых “Л/ДНР” применили по мирным жителям реактивные системы залпового огня, и выпустили не менее 40 реактивных снарядов, при тёмном времени суток обстрелы в этом районе не прекратились.

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В частности десять артиллерийских снарядов калибра 122-мм и более сорока тяжелых 120-х мин упало недалеко Майского, а около двадцати снарядов 122-го калибра разорвалось вокруг Гладосово. Также, из минометов различных типов, враг интенсивно вел огонь по нашим оборонных укреплениях у Луганского и Лозового. В общем, за минувшие сутки только в районе этих прифронтовых населенных пунктов бандформированиями выпущено около двухсот боеприпасов.

Напомним, около 17.00 боевики обстреляли жилые кварталы населенного пункта Новолуганское, в результате чего восемь местных жителей получили ранения, повреждены 22 здания.

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