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За минулу добу загиблих внаслідок бойових дій в зоні АТО немає, 10 військових поранено

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. За минулу добу загиблих внаслідок бойових дій в зоні АТО немає, 10 військових поранено. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військ немає, але 10 військовослужбовців дістали поранення і травми", - сказав А.Лисенко.

За його словами, двоє поранених – військовослужбовці Національної гвардії України, решта із ЗСУ.

Нагадаємо, за даними прес-центру АТО за 1 квітня, минулої доби російсько-окупаційні війська 94 рази вели вогонь по позиціях українських військових, використовуючи переважно важке озброєння.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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