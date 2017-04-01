За минулу добу загиблих внаслідок бойових дій в зоні АТО немає, 10 військових поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. За минулу добу загиблих внаслідок бойових дій в зоні АТО немає, 10 військових поранено. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військ немає, але 10 військовослужбовців дістали поранення і травми", - сказав А.Лисенко.
За його словами, двоє поранених – військовослужбовці Національної гвардії України, решта із ЗСУ.
Нагадаємо, за даними прес-центру АТО за 1 квітня, минулої доби російсько-окупаційні війська 94 рази вели вогонь по позиціях українських військових, використовуючи переважно важке озброєння.