За прошедшие сутки погибших в результате боевых действий в зоне АТО нет, 10 военных ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. За прошедшие сутки погибших в результате боевых действий в зоне АТО нет, 10 военных получили ранения. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, но 10 военнослужащих получили ранения и травмы", - сказал А.Лысенко.
По его словам, двое раненых - военнослужащие Национальной гвардии Украины, остальные - с ВСУ.
Напомним, по данным пресс-центра АТО за 1 апреля, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 94 раза вели огонь по позициям украинских военных, используя преимущественно тяжелое вооружение.