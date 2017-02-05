За минулу добу загиблих і поранених серед жителів Авдіївки немає – поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. За минулу добу загиблих та поранених серед мирного населення в Авдіївці немає. Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини, передає УНН.
“За минулу добу загиблих та поранених серед мирного населення немає”, — йдеться у повідомленні.
При цьому поліцейські задокументували пошкодження 22 будівель та двох автомобілів.
Зазначається, що у місті працює більше 100 поліцейських.
Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.
3 лютого російська сторона в СЦКК письмово гарантувала премир’я в районі прориву ЛЕП під Авдіївкою.