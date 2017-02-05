За минувшие сутки погибших и раненых среди жителей Авдеевки нет - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. За минувшие сутки погибших и раненых среди мирного населения в Авдеевке нет. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, передает УНН.
"За минувшие сутки погибших и раненых среди мирного населения нет", - говорится в сообщении.
При этом полицейские задокументировали повреждение 22 зданий и двух автомобилей.
Отмечается, что в городе работает более 100 полицейских.
Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе.
3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала перемирие в районе обрыва ЛЭП под Авдеевкой.