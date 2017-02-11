За минулу добу з боку українських війфськових втрат немає - штаб АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. За минулу добу зоні проведення АТО проросійські бойовики 63 рази обстріляли позиції українських військових, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
На Маріупольському напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Гнутове, Павлопіль, Широкине, Водяне. Загарбники застосовували РСЗВ БМ-21 Град, танки та міномети різних калібрів, обстрілюючи наші позиції в районі Красногорівки.
На Донецькому напрямку зі 120 міліметрових мінометів обстрілювали Авдіївку, Невельське, Опитне, а з гранатометів та стрілецької зброї — Новгородське, Невельське, Луганське та Зайцеве. По наших позиціях в районі Авдіївки, Луганського та Верхньоторецького вогонь вели снайпери.
На Луганському — зі 120 міліметрових мінометів обстрілювали Кримське, а Новозванівку — з гранатометів та стрілецької зброї.
Загалом зафіксовано 63 обстріли. Втрат серед наших військових немає.