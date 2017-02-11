За прошедшие сутки со стороны украинских военных потерь нет - штаб АТО

На Мариупольском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Гнутово, Павлополь, Широкино, Водяное. Захватчики применяли РСЗО БМ-21 Град, танки и минометы различных калибров, обстреливая наши позиции в районе Красногоровки.

На Донецком направлении из 120 миллиметровых минометов обстреливали Авдеевку, Невельске, Опытное, а из гранатометов и стрелкового оружия - Новгородское, Невельское, Луганское и Зайцево. По нашим позициям в районе Авдеевки, Луганского и Верхнеторецкого огонь вели снайперы.

На Луганском - с 120 миллиметровых минометов обстреливали Крымское, а Новозвановку - из гранатометов и стрелкового оружия.

В общем зафиксировано 63 обстрелы. Потерь среди наших военных нет.