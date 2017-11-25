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За минулу добу в зоні АТО втрат серед українських військових немає

За минулу добу в зоні АТО втрат серед українських військових немає

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Впродовж минулої доби в зоні проведення АТО втрат серед українських військових немає. Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

"Впродовж вчорашнього дня наші воїни в зоні проведення антитерористичної операції не зазнали жодних втрат", - сказав А.Лисенко.

За його словами, протягом минулої доби бойовики здійснили 17 обстрілів позицій Збройних сил України.

Нагадаємо, штаб АТО очікує провокацій бойовиків через візит місії ОБСЄ.

Українські Національні Новини

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