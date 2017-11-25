За минулу добу в зоні АТО втрат серед українських військових немає
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Впродовж минулої доби в зоні проведення АТО втрат серед українських військових немає. Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"Впродовж вчорашнього дня наші воїни в зоні проведення антитерористичної операції не зазнали жодних втрат", - сказав А.Лисенко.
За його словами, протягом минулої доби бойовики здійснили 17 обстрілів позицій Збройних сил України.
Нагадаємо, штаб АТО очікує провокацій бойовиків через візит місії ОБСЄ.