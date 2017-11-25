За прошедшие сутки в зоне АТО потерь среди украинских военных нет

"На протяжении вчерашнего дня наши воины в зоне проведения антитеррористической операции не претерпели никаких потерь", - сказал А.Лысенко.

По его словам, за прошедшие сутки боевики совершили 17 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.

Напомним, штаб АТО ожидает провокаций боевиков за визита миссии ОБСЕ.