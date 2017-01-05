За минулу добу в зоні АТО отримав поранення один український військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок мінометного обстрілу було поранено одного українського військовослужбовця. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За добу, що минула, внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, один наш військовослужбовець зазнав поранення. Це сталося на Світлодарській дузі внаслідок ворожого мінометного обстрілу”, — повідомив О.Мотузяник.
Нагадаємо, 3 січня в зоні проведення антитерористичної операції було поранено двох українських військовослужбовців, загиблих немає.