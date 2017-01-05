За минулу добу в зоні АТО отримав поранення один український військовий

“За добу, що минула, внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, один наш військовослужбовець зазнав поранення. Це сталося на Світлодарській дузі внаслідок ворожого мінометного обстрілу”, — повідомив О.Мотузяник.

Нагадаємо, 3 січня в зоні проведення антитерористичної операції було поранено двох українських військовослужбовців, загиблих немає.