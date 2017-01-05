За минувшие сутки в зоне АТО получил ранения один украинский военный
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции в результате минометного обстрела был ранен один украинский военнослужащий. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки, в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, один наш военнослужащий получил ранение. Это произошло на Светлодарской дуге в результате вражеского минометного обстрела ", - сообщил А.Мотузяник.
Напомним, 3 января в зоне проведения антитеррористической операции были ранены два украинских военнослужащих, погибших нет.