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За минувшие сутки в зоне АТО получил ранения один украинский военный

За минувшие сутки в зоне АТО получил ранения один украинский военный

Киев • УНН

 • 7976 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции в результате минометного обстрела был ранен один украинский военнослужащий. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки, в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, один наш военнослужащий получил ранение. Это произошло на Светлодарской дуге в результате вражеского минометного обстрела ", - сообщил А.Мотузяник.

Напомним, 3 января в зоне проведения антитеррористической операции были ранены два украинских военнослужащих, погибших нет.

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