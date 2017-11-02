За минулу добу в зоні АТО один військовий загинув, ще двоє отримали поранення та бойові травми

“Минула доба на Донбасі завершилась без суттєвих змін в обстановці. Російсько-окупаційні угруповання продовжували обстрілювати позиції сил АТО, поодиноко застосовуючи заборонене озброєння. Водночас, варто відзначити, що у другій половині доби дещо збільшилась активність противника на Луганському напрямку”, — йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку увечері бойовики 4 рази били по українських позиціях неподалік Кримського, використовуючи увесь спектр піхотного озброєння та міномети калібру 82 міліметри. Крім того, після 18 години окупанти випустили 8 мін калібру 120 міліметрів на підступах до Троїцького.

На Приморському напрямку ввечері ворог майже годину вів вогонь із протитанкових гранатометів і стрілецької зброї по опорним пунктам української армії біля Старогранівки.

На Донецькому напрямку “гарячою точкою” залишається Авдіївська промзона. Тут увечері противник декілька годин бив із різних видів гранатометів по українських позиціях. Під вогонь із цієї ж зброї, наприкінці доби потрапили і оборонці Луганського і Майорська.

“Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 17 разів порушили перемир’я. Збройні сили України 13 разів вогнем у відповідь жорстко пригнічували активність ворога. На жаль, за добу один український воїн загинув. Один був поранений, ще один захисник отримав бойову травму”, — повідомили у штабі.