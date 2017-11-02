За прошедшие сутки в зоне АТО один военный погиб, еще двое получили ранения и боевые травмы

“Прошедшие сутки на Донбассе завершились без существенных изменений в обстановке. Российско-оккупационные группировки продолжали обстреливать позиции сил АТО, одиночно применяя запрещено вооружения. В то же время, стоит отметить, что во второй половине суток несколько увеличилась активность противника на Луганском направлении”, — говорится в сообщении.

На Луганском направлении вечером боевики 4 раза били по украинским позициям неподалеку Крымского, используя весь спектр пехотного вооружения и минометы калибра 82 миллиметра. Кроме того, после 18 часов оккупанты выпустили 8 мин калибра 120 миллиметров на подступах к Троицкого.

На Приморском направлении вечером враг почти час вел огонь из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия по опорным пунктам украинской армии у Старограновки.

На Донецком направлении “горячей точкой” остается Авдеевская промзона. Здесь вечером противник несколько часов бил из разных видов гранатометов по украинским позициям. Под огонь из этого же оружия, в конце суток попали и защитники Луганского и Майорского.

“Всего за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили перемирие. Вооруженные силы Украины 13 раз огнем жестко подавляли активность врага. К сожалению, за сутки один украинский воин погиб. Один был ранен, еще один защитник получил боевую травму”, — сообщили в штабе.