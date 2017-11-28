За минулу добу в зоні АТО один український військовий отримав поранення

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. За минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 22 рази обстріляли позиції ЗСУ. Внаслідок бойових дій один військовослужбовець отримав поранення, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.

“Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати перемир’я на усій лінії зіткнення. Порівняно з минулою добою кількість ворожих збройних провокацій зросла. Незаконні збройні формування 22 рази обстрілювали опорні пункти Збройних Сил України. Неодноразово противник застосовував і міномети різних калібрів”, — йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку ворог з мінометів біля Лозового, Трьохізбенки та Кримського випустив загалом близько двох десятків мін. Підступи до низки населених пунктів противник обстрілював із піхотного озброєння. Зокрема, з гранатометів різних типів — оборонців Луганського, Лобачевого, Лопаскиного та Зайцевого, а зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів — захисників Малинового, Травневого, Жовтого, Новоолександрівки і Станиці Луганської.

На Донецькому напрямку основна вогнева активність противника була зосереджена на Приазов’ї. Тут окупанти неодноразово обстрілювали з гранатометів і стрілецької зброї оборонців Водяного і Гнутового, а біля Павлополя бойовики вели вогонь зі 120-мм мінометів та озброєння БМП. Також прицільні обстріли з легкого піхотного озброєння і великокаліберних кулеметів російські найманці здійснювали по опорних пунктах неподалік Мар’їнки та Красногорівки. Окрім того, наші позиції у передмісті Авдіївки та на підступах до Кам’янки окупанти обстрілювали із гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

“У відповідь українські військовослужбовці 13 разів придушували вогневу активність окупанта зі зброї не забороненої Мінськими домовленостями. Внаслідок ворожих обстрілів одного бійця сил АТО було поранено. Його, у задовільному стані, доправлено до військово-медичної установи”, — додали у штабі.

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