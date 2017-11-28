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За прошедшие сутки в зоне АТО один украинский военный получил ранения

За прошедшие сутки в зоне АТО один украинский военный получил ранения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 22 раза обстреляли позиции ВСУ. В результате боевых действий один военнослужащий получил ранения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

“Российско-оккупационные войска продолжают нарушать перемирие на всей линии соприкосновения. По сравнению с прошлыми сутками количество вражеских вооруженных провокаций возросло. Незаконные вооруженные формирования 22 раза обстреливали опорные пункты Вооруженных Сил Украины. Неоднократно противник применял и минометы различных калибров”, — говорится в сообщении.

На Луганском направлении враг из минометов у Лозового, Трехизбенки и Крымского выпустил всего около двух десятков мин. Подступы к ряду населенных пунктов противник обстреливал из пехотного вооружения. В частности, из гранатометов различных типов — защитников Луганского, Лобачева, Лопаскино и Зайцево, а из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов — защитников Малинового, Майского, Желтого, Новоалександровки и Станицы Луганской.

На Донецком направлении основная огневая активность противника была сосредоточена на Приазовье. Здесь оккупанты неоднократно обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия защитников Водяного и Гнутово, а у Павлополя боевики вели огонь из 120-мм минометов и вооружения БМП. Также прицельные обстрелы из легкого пехотного вооружения и крупнокалиберных пулеметов российские наемники осуществляли по опорным пунктам неподалеку Марьинки и Красногоровки. Кроме того, наши позиции в пригороде Авдеевки и на подступах к Каменке оккупанты обстреливали из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

“В ответ украинские военнослужащие 13 раз подавляли огневую активность оккупанта из оружия не запрещенного минскими договоренностями. Вследствие вражеских обстрелов одного бойца сил АТО было ранено. Его, в удовлетворительном состоянии, доставили в военно-медицинского учреждения”, — добавили в штабе.

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