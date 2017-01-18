За минулу добу в зоні АТО не постраждав жоден український військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загиблих і поранених українських військових немає. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу жоден український військовий не загинув і не був поранений", - сказав він.
Як повідомляв УНН, минулої доби російсько-окупаційні війська 61 раз вели вогонь по позиціях українських військових.