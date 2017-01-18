За минувшие сутки в зоне АТО не пострадал ни один украинский военный
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибших и раненых украинских военных нет. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки ни один украинский военный не погиб и не был ранен", - сказал он.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 61 раз вели огонь по позициям украинских военных.