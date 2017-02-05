За минулу добу в зоні АТО двоє українських бійців отримали поранення
Київ • УНН
КИІВ. 5 лютого. УНН. За минулу добу в Авдіївці поранено двох українських військових, загиблих немає. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник з питань АТО Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу загиблих серед українських військових немає. Двоє військових були поранені в Авдіївці”, — повідомив він.
Нагадаємо, минулої доби, з 4 на 5 лютого, бойовики 51 раз вели вогонь по позиціях українських військових.
Також нагадаємо, серед мирного населення в Авдіївці за минулу добу поранених та загиблих немає.