За минувшие сутки в зоне АТО двое украинских бойцов получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. За минувшие сутки в Авдеевке ранены двое украинских военных, погибших нет. Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер по вопросам АТО Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки погибших среди украинских военных нет. Двое военных были ранены в Авдеевке", - сообщил он.
Напомним, за минувшие сутки, с 4 на 5 февраля, боевики 51 раз вели огонь по позициям украинских военных.
Также напомним, среди мирного населения в Авдеевке за минувшие сутки раненых и погибших нет.