За минувшие сутки в зоне АТО двое украинских бойцов получили ранения

"За минувшие сутки погибших среди украинских военных нет. Двое военных были ранены в Авдеевке", - сообщил он.

Напомним, за минувшие сутки, с 4 на 5 февраля, боевики 51 раз вели огонь по позициям украинских военных.

Также напомним, среди мирного населения в Авдеевке за минувшие сутки раненых и погибших нет.