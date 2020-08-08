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За минулу добу в Україні на СOVID-19 захворіло 72 медика та 91 дитина

За минулу добу в Україні на СOVID-19 захворіло 72 медика та 91 дитина

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. За минулу добу в Україні на СOVID-19 захворіло 72 медика та 91 дитина. Всього з початку пандемії захворіла 5 581 дитина та 9 150 медичних працівників. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“За минулу добу в Україні захворіло 1 489 осіб, з них 91 дитина та 72 медичних працівника. Було госпіталізовано 294 людини, зафіксовано 27 летальних випадків. При цьому одужало 600 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 79 750 людей, з них 5 581 дитина та 9 150 медичних працівників. При цьому загалом одужало 43 655 пацієнтів, а летальних випадків 1 879”, — зазначив він.

Нагадаємо, в Україні на ранок 8 серпня зафіксовано новий антирекорд — вже 79 750 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових — 1489

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