За минувшие сутки в Украине СOVID-19 заболело 72 медика и 91 ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. За минувшие сутки в Украине СOVID-19 заболело 72 медика и 91 ребенок. Всего с начала пандемии заболел 5581 ребенок и 9150 медицинских работников. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки в Украине заболело 1489 человек, из них 91 ребенок и 72 медицинских работника. Были госпитализированы 294 человека, зафиксировано 27 летальных случаев. При этом выздоровели 600 пациентов. Всего за все время пандемии в Украине заболело 79750 человек, из них 5581 ребенок и 9150 медицинских работников. При этом в целом выписаны 43655 пациентов, а летальных случаев 1879", - отметил он.
Напомним, в Украине на утро 8 августа зафиксирован новый антирекорд - уже 79 750 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых - 1489.