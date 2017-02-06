За минулу добу в Авдіївці було пошкодження ще 12 будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Внаслідок обстрілів в Авдіївці за минулу добу поліцейські задокументували 12 пошкоджених будинків, за цими фактами відкрите кримінальне провадження. Про це УНН повідомили в прес-службіполіції Донецької області.
“За минулу добу поліцейські задокументували нові руйнування — 12 будинків. За цими фактами відкрите кримінальне провадження за ст.258 „Терористичний акт“ Кримінального кодексу України”, — повідомили у поліції.
Руйнування будинків виявили на таких вулицях:
— вул. Первомайська, 146;
— вул. Котляревського (Свердлова), 37;
— вул. Соборна (Леніна), 84
— вул. Чернишевського, 12, 12а, 18, 20, 22, 24а
— вул. Леваневського, 40
— пров. Лісний, 3
— вул. Донецька, 16 (пошкодження придомової території (паркана)
— вул. Колосова, 94а
Як повідомляв УНН, 5 лютого в Авдіївці відновили електропостачання.
Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.