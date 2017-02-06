За минувшие сутки в Авдеевке были повреждены еще 12 домов

"За минувшие сутки полицейские задокументировали новые разрушения - 12 домов. По этим фактам открыто уголовное производство по ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Поврежденные дома обнаружили на таких улицах:

- ул. Первомайская, 146;

- ул. Котляревского (Свердлова), 37;

- ул. Соборная (Ленина), 84

- ул. Чернышевского, 12, 12а, 18, 20, 22, 24а

- ул. Леваневского, 40

- пр. Лесной, 3

- ул. Донецкая, 16 (повреждение придомовой территории (забора)

- ул. Колосова, 94а

Как сообщал УНН, 5 февраля в Авдеевке восстановили электроснабжение.

Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе.