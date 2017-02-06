За минувшие сутки в Авдеевке были повреждены еще 12 домов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В результате обстрелов в Авдеевке за минувшие сутки полицейские задокументировали 12 поврежденных домов, по этим фактам открыто уголовное производство. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Донецкой области.
"За минувшие сутки полицейские задокументировали новые разрушения - 12 домов. По этим фактам открыто уголовное производство по ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.
Поврежденные дома обнаружили на таких улицах:
- ул. Первомайская, 146;
- ул. Котляревского (Свердлова), 37;
- ул. Соборная (Ленина), 84
- ул. Чернышевского, 12, 12а, 18, 20, 22, 24а
- ул. Леваневского, 40
- пр. Лесной, 3
- ул. Донецкая, 16 (повреждение придомовой территории (забора)
- ул. Колосова, 94а
Как сообщал УНН, 5 февраля в Авдеевке восстановили электроснабжение.
Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе.