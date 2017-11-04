За минулу добу у зоні АТО зазнали поранень 3 військовослужбовці
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. За минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 29 разів обстріляли позиції ЗСУ. Внаслідок бойових дій три військовослужбовці були поранені, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
“Наприкінці минулої доби обстановка в районі проведення АТО й надалі залишалась напруженою, проте повністю контрольованою українською армією. Якщо у попередні декілька днів кількість обстрілів наших позицій зменшилась, то вчора ворог активізував вогневі провокації фактично вздовж усієї лінії розмежування”, — йдеться в повідомленні.
На Донецькому напрямку майже з 18 години і до опівночі бойовики били з гранатометів та кулеметів по оборонцях Авдіївки.
На Луганському напрямку під вогонь піхотного озброєння окупантів, увечері потрапили українські опорні пункти біля Пісків, Зайцевого, шахти Бутівка та двічі неподалік Луганського. А у районі Троїцького ворог застосовував міномети калібру 120 міліметрів.
Крім того, з мінометів калібру 82 міліметри окупанти били на підступах до Трьохізбенки. А увесь спектр піхотного озброєння застосовували біля Станиці Луганської, Новозванівки, Валуйського.
На Приморському напрямку, увечері під вогнем проросійських найманців опинилися українські укріплення на околицях Талаківки і Тарамчука.
“Загалом від початку доби російсько-окупаційні угруповання 29 разів порушили перемир’я. Сили АТО 17 разів, переважаючим вогнем, жорстко примушували ворога до миру. Унаслідок бойових дій троє наших військових отримали поранення”, — повідомили у штабі.