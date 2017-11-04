За минувшие сутки в зоне АТО получили ранения 3 военнослужащие

“В конце минувших суток обстановка в районе проведения АТО и в дальнейшем оставалась напряженной, однако полностью контролируемой украинской армией. Если в предыдущие несколько дней количество обстрелов наших позиций уменьшилось, то вчера враг активизировал огневые провокации фактически вдоль всей линии разграничения”, — говорится в сообщении.

На Донецком направлении почти с 18 часов и до полуночи боевики били из гранатометов и пулеметов по защитникам Авдеевки.

На Луганском направлении под огонь пехотного вооружения оккупантов вечером попали украинские опорные пункты у Песков, Зайцево, шахты Бутовка, дважды неподалеку Луганского. А в районе Троицкого враг применял минометы калибра 120 миллиметров.

Кроме того, из минометов калибра 82 миллиметра оккупанты били по подступах к Трехизбенки. А весь спектр пехотного вооружения применяли у Станицы Луганской, Новозвановки, Валуйского.

На Приморском направлении, вечером под огнем пророссийских наемников оказались украинские укрепления в окрестностях Талаковки и Тарамчука.

“Всего с начала суток российско-оккупационные группировки 29 раз нарушили перемирие. Силы АТО 17 раз, преобладающим огнем, жестко заставляли врага к миру. В результате боевых действий трое наших военных получили ранения”, — сообщили в штабе.