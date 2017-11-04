За минувшие сутки в зоне АТО получили ранения 3 военнослужащие

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 10082 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 71214 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 136257 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109676 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111856 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109454 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101936 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106262 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102963 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148764 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За минувшие сутки в зоне АТО получили ранения 3 военнослужащие

За минувшие сутки в зоне АТО получили ранения 3 военнослужащие

Киев  •  УНН

 • 15971 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 29 раз обстреляли позиции ВСУ. В результате боевых действий три военнослужащие были ранены, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

“В конце минувших суток обстановка в районе проведения АТО и в дальнейшем оставалась напряженной, однако полностью контролируемой украинской армией. Если в предыдущие несколько дней количество обстрелов наших позиций уменьшилось, то вчера враг активизировал огневые провокации фактически вдоль всей линии разграничения”, — говорится в сообщении.

На Донецком направлении почти с 18 часов и до полуночи боевики били из гранатометов и пулеметов по защитникам Авдеевки.

На Луганском направлении под огонь пехотного вооружения оккупантов вечером попали украинские опорные пункты у Песков, Зайцево, шахты Бутовка, дважды неподалеку Луганского. А в районе Троицкого враг применял минометы калибра 120 миллиметров.

Кроме того, из минометов калибра 82 миллиметра оккупанты били по подступах к Трехизбенки. А весь спектр пехотного вооружения применяли у Станицы Луганской, Новозвановки, Валуйского.

На Приморском направлении, вечером под огнем пророссийских наемников оказались украинские укрепления в окрестностях Талаковки и Тарамчука.

“Всего с начала суток российско-оккупационные группировки 29 раз нарушили перемирие. Силы АТО 17 раз, преобладающим огнем, жестко заставляли врага к миру. В результате боевых действий трое наших военных получили ранения”, — сообщили в штабе.

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