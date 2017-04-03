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Внаслідок обстрілу в районі Шахти Бутівка загинув військовий

Внаслідок обстрілу в районі Шахти Бутівка загинув військовий

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої групи про режим припинення вогню, російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим “Тиші”, застосовують як стрілецьке, так важке озброєння, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

"Внаслідок обстрілу позицій сил АТО в районі населеного пункту Шахта Бутівка з мінометів калібру 120мм та 82мм, загинув військовослужбовець однієї з механізованих бригад, підрозділ якої виконує завдання на Донецькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 3 квітня, в одній з військових частин, особовий склад якої виконує бойові завдання в районі АТО, військовослужбовець застрелив свого колегу. За попередньою інформацією, подія трапилась внаслідок необережного поводження зі зброєю.

Українські Національні Новини

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