Внаслідок обстрілу в районі Шахти Бутівка загинув військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої групи про режим припинення вогню, російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим “Тиші”, застосовують як стрілецьке, так важке озброєння, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"Внаслідок обстрілу позицій сил АТО в районі населеного пункту Шахта Бутівка з мінометів калібру 120мм та 82мм, загинув військовослужбовець однієї з механізованих бригад, підрозділ якої виконує завдання на Донецькому напрямку", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 3 квітня, в одній з військових частин, особовий склад якої виконує бойові завдання в районі АТО, військовослужбовець застрелив свого колегу. За попередньою інформацією, подія трапилась внаслідок необережного поводження зі зброєю.