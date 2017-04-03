В результате обстрела в районе Шахты Бутовка погиб военный

"В результате обстрела позиций сил АТО в районе населенного пункта Шахта Бутовка из минометов калибра 120 мм и 82мм, погиб военнослужащий одной из механизированных бригад, подразделение которой выполняет задание на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 3 апреля, в одной из воинских частей, личный состав которой выполняет боевые задачи в районе АТО, военнослужащий застрелил своего коллегу. По предварительной информации, происшествие произошло в результате неосторожного обращения с оружием.