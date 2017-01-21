За минулу добу у зоні АТО загинув один військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. За минулу добу зоні проведення АТО проросійські бойовики 25 разів обстріляли позиції українських військових. Один з українських захисників загинув, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
З гранатометів та стрілецької зброї на Маріупольському напрямку окупанти обстрілювали Широкине, Павлопіль, Талаківку та Гнутове. З озброєння БМП — Тарамчук. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер.
На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська з 82 міліметрових мінометів обстрілювали наші позиції в районі Новоселівки Другої. З гранатометів та стрілецької зброї — Авдіївку та Зайцеве.
На Луганському напрямку з тих же видів озброєння — Новозванівку, Сизе та Станицю Луганську.
Загалом зафіксовано 25 обстрілів. Один наш військовий загинув.