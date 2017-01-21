За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один военный
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. За прошедшие сутки зоне проведения АТО пророссийские боевики 25 раз обстреляли позиции украинских военных. Один из украинских защитников погиб, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.
С гранатометов и стрелкового оружия на Мариупольском направлении оккупанты обстреливали Широкино, Павлополь, Талаковку и Гнутово. Из вооружения БМП - Тарамчук. По Новотроицкому огонь вел снайпер.
На Донецком направлении российско-оккупационные войска с 82 миллиметровых минометов обстреливали наши позиции в районе Новоселовки Второй. С гранатометов и стрелкового оружия - Авдеевку и Зайцево.
На Луганском направлении с тех же видов вооружения - Новозвановку, Сизое и Станицу Луганскую.
В общем зафиксировано 25 обстрелов. Один наш военный погиб.