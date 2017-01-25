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За минулу добу у зоні АТО поранений один військовий

За минулу добу у зоні АТО поранений один військовий

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 55 разів обстріляли позиції укаїнських військових. Одного воїна поранено, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.

На Маріупольському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Талаківку, Водяне, Широкине, Лебединське, Новотроїцьке, Гнутове, Красногорівку, Новогригорівку, Павлопіль. По Широкиному, Гнутовому та Лебединському вогонь неодноразово вели снайпери.

На Луганському напрямку зі 122 міліметрової артилерії та 120 міліметрових мінометів бойовики обстріляли Новозванівку та Троїцьке. З 82 міліметрових мінометів обстріляли Богуславське. По Троїцькому також вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї.

На Донецькому — зі 120 міліметрових мінометів обстріляли Невельське, з 82 міліметрових мінометів Авдіївку, з гранатометів та стрілецької зброї — Луганське, Зайцеве, Кам’янку та Авдіївку.

Загалом, за минулу добу відбулося 55 обстрілів. Одного нашого військового поранено.

Українські Національні Новини

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