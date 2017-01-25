За минувшие сутки в зоне АТО ранен один военный
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 55 раз обстреляли позиции укаинських военных. Одного воина ранено, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.
На Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Талаковку, Водяное, Широкино, Лебединское, Новотроицкое, Гнутово, Красногоровку, Новогригорьевку, Павлополь. По Широкино, Гнутово и Лебединскому огонь неоднократно вели снайперы.
На Луганском направлении с 122 миллиметровой артиллерии и 120 миллиметровых минометов боевики обстреляли Новозвановку и Троицкое. С 82 миллиметровых минометов обстреляли Богуславское. По ТроицкомТроицкому также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
На Донецком - с 120 миллиметровых минометов обстреляли Невельске, с 82 миллиметровых минометов Авдеевку, из гранатометов и стрелкового оружия - Луганское, Зайцево, Каменку и Авдеевку.
В общем, за минувшие сутки произошло 55 обстрелов. Одного нашего военного ранено.