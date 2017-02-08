За минулу добу у зоні АТО 3 військових поранено, 3 – травмовано
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. За минулу добу у зоні проведення АТО зафіксовано 89 обстрілів. 3 українських військових поранено, троє — травмовано, передає УНН з посиланнням на прес-службу штабу АТО.
На Донецькому напрямку зі 152 та 122 міліметрової артилерії російсько-окупаційні війська обстрілювали Луганське. З мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї — Авдіївку, Опитне, Троїцьке, Кам’янку, Піски, Південне, Луганське, Невельське, Зайцеве, Кам’янку, Верхньоторецьке, Новгородське. В районі Авдіївки по наших позиціях вогонь вів танк. По Луганському та Верхньоторецькому — БМП.
На Маріупольському напрямку — з артилерії і мінометів противник обстрілював Талаківку, Мар’їнку, Чермалик та Гнутове. З мінометів загарбники вели вогонь по Новотроїцькому, а з гранатометів та стрілецької зброї по Водяному, Павлополю, Лебединському, Широкиному та Березовому. По Павлополю вогонь вів БТР противника. По Мар’їнці — снайпер.
На Луганському напрямку окупанти обстрілювали наші позиції в районі Кримського зі 122 міліметрової артилерії. З мінометів — Троїцьке, Кримське, Попасну, Новозванівку, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — Новозванівку і Новоолександрівку. По Новотошківському — БМП.
Загалом зафіксовано 89 обстрілів.
Троє наших військових поранено, троє — травмовано.