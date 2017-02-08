За минувшие сутки в зоне АТО 3 военных ранены, 3 - травмированы

На Донецком направлении со 152 и 122 миллиметровой артиллерии российско-оккупационные войска обстреливали Луганское. С минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия - Авдеевку, Опытное, Троицкое, Каменку, Пески, Южное, Луганское, Невельске, Зайцево, Каменку, Верхнеторецкое, Новгородское. В районе Авдеевки по нашим позициям огонь вел танк. По Луганскому и Верхнеторецкому - БМП.

На Мариупольском направлении - из артиллерии и минометов противник обстреливал Талаковку, Марьинку, Чермалик и Гнутово. С минометов захватчики вели огонь по Новотроицкому, а из гранатометов и стрелкового оружия по Водяному, Павлополю, Лебединскому, Широкино и Березовому. По Павлополю огонь вел БТР противника. По Марьинке - снайпер.

На Луганском направлении оккупанты обстреливали наши позиции в районе Крымского со 122 миллиметровой артиллерии. С минометов - Троицкое, Крымское, Попасную, Новозвановку, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Новозвановку и Новоалександровку. По Новотошковскому - БМП.

В общем зафиксировано 89 обстрелов.

Трое наших военных ранены, трое - травмированы.