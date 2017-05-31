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За минулу добу у зоні АТО 1 військовослужбовець загинув, ще 5 отримали поранення

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. За минулу добу у зоні проведення АТО проросійські бойовики 44 рази обстріляли позиції українських військових. Внаслідок бойових дій один військовослужбовець загинув, ще п’ятеро отримали поранення, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.

За минулу добу у зоні АТО 1 військовослужбовець загинув, ще 5 отримали поранення

“Проросійські НЗФ продовжують порушувати домовленості про деескалацію конфлікту на Сході України. Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою, проте контрольованою українськими захисниками. Минулої доби російсько-терористичні бандформування 44 рази застосовували зброю проти підрозділів ЗС України. 8 таких фактів, зокрема, свідчать про використання бойовиками озброєння, що заборонене Мінськими угодами”, — йдеться в повідомленні.

Приморський напрямок: на цій ділянці фронту бандформування найчастіше вели обстріли позицій ЗС України — 24 рази. Пізно ввечері противник зі 120-мм мінометів впродовж години обстрілював укріплення сил АТО поблизу Новотроїцького. Також із настанням сутінок ворожі збройні провокації із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів відбувались неподалік Широкиного, Гнутового, Березового, Богданівки, Павлополя, Мар’їнки та Красногорівки. Окрім того, по опорних пунктах сил АТО біля Красногорівки та Богданівки бандити вели вогонь з озброєння БМП, а в районі Широкиного, Павлополя та Мар’їнки обстріли здійснювали ворожі снайпери.

Донецький напрямок: обстрілявши вчора зранку одне з сільгоспгосподарств неподалік н.п. Новолуганське, що на Світлодарській дузі, підконтрольні Росії озброєні банди не припинили обстрілювати житлові квартали та об’єкти інфраструктури. Так, вже ввечері, близько 19.45 години, бойовики вкотре обстріляли з мінометів місто Авдіївку. В результаті поранення отримали троє мирних мешканців, які в момент обстрілу перебували на автобусній зупинці. Всі вони госпіталізовані до міської лікарні. Один з них — у важкому стані. Також одна з мін влучила у подвір’я приватного будинку. Там, на щастя, ніхто не постраждав.

Загалом, Авдіївка та її передмістя залишаються однією з найгарячіших точок на мапі бойових дій. Лише вчора ввечері на тій ділянці лінії зіткнення противник тричі застосовував заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 мм, а також неодноразово бив по наших оборонних укріпленнях з гранатометів різних модифікацій та різноманітної стрілецької зброї. Окрім того, на даному напрямку з піхотного озброєння бойовики вели вогонь по українських воїнах, котрі тримають оборону в районі Пісків та Зайцевого.

Луганський напрямок: тут минулої доби зафіксовано 6 випадків використання російсько-терористичними угрупованнями зброї. Зокрема, після 18.00 години і до опівночі бандити обстрілювали з гранатометів та стрілецької опорні пункти сил АТО в районі Кримського, Станиці Луганської, Сизого та станції Донець.

“В результаті бойових дій минулої доби 1 український воїн загинув, ще 5 отримали поранення”, — повідомили у штабі.

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