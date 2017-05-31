За минувшие сутки в зоне АТО 1 военнослужащий погиб, еще 5 получили ранения

“Пророссийские НВФ продолжают нарушать договоренности о деэскалацию конфликта на Востоке Украины. Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, однако контролируемой украинским защитниками. За прошедшие сутки российско-террористические бандформирования 44 раза применяли оружие против подразделений ВС Украины. 8 таких фактов, в частности, свидетельствуют об использовании боевиками вооружения, запрещенного минскими соглашениями”, — говорится в сообщении.

Приморское направление: на этом участке фронта бандформирования зачастую вели обстрелы позиций ВС Украины — 24 раза. Поздно вечером противник из 120-мм минометов в течение часа обстреливал укрепления сил АТО вблизи Новотроицкого. Также с наступлением сумерек враждебные вооруженные провокации с применением стрелкового оружия и гранатометов происходили неподалеку Широкино, Гнутово, Березовой, Богдановки, Павлополя, Марьинки и Красногоровки. Кроме того, по опорным пунктам сил АТО у Красногоровки и Богдановки бандиты вели огонь из вооружения БМП, а в районе Широкино, Павлополя и Марьинки обстрелы осуществляли вражеские снайперы.

Донецкое направление: обстреляв вчера утром одно из сельских хозяйств неподалеку н.п. Новолуганское, что на Светлодарской дуге, подконтрольные России вооруженные банды не прекратили обстреливать жилые кварталы и объекты инфраструктуры. Так, уже вечером, около 19.45 часов, боевики раз обстреляли из минометов город Авдеевка. В результате ранения получили трое мирных жителей, которые в момент обстрела находились на автобусной остановке. Все они госпитализированы в городскую больницу. Один из них — в тяжелом состоянии. Также одна из мин попала во двор частного дома. Там, к счастью, никто не пострадал.

В общем, Авдеевка и его пригороды остаются одной из самых горячих точек на карте боевых действий. Только вчера вечером на том участке линии соприкосновения противник трижды применял запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм, а также неоднократно бил по нашим оборонных укреплениях из гранатометов различных модификаций и разнообразного стрелкового оружия. Кроме того, на данном направлении с пехотного вооружения боевики вели огонь по украинским воинам, которые держат оборону в районе Песков и Зайцево.

Луганское направление: здесь за прошедшие сутки зафиксировано 6 случаев использования российско-террористическими группировками оружия. В частности, после 18.00 и до полуночи бандиты обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты сил АТО в районе Крымского, Станицы Луганской, Сизого и станции Донец.

“В результате боевых действий прошедшие сутки 1 украинский воин погиб, еще 5 получили ранения”, — сообщили в штабе.