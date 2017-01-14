За минулу добу у зоні АТО 1 військового поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. За минулу добу зоні проведення АТО противники 62 рази обстріляли позиції українських військових. Один український воїн поранений, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
На Маріупольському напрямку — з мінометів обстрілювали Широкине та Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — Гнутове, Талаківку, Павлопіль, Водяне, Березове, Новотроїцьке. По Гнутовому неодноразово стріляли снайпери. А по Широкиному та Мар’їнці — БМП.
На Донецькому напрямку — по Верхньоторецькому окупанти вели вогонь зі 122 міліметрової артилерії та 82 міліметрових мінометів. По Луганському, Північному, Зайцевому, Південному, Новгородському, Троїцькому, Кам’янці та Авдіївці — з гранатометів та стрілецької зброї. По Кам’янці вогонь вів снайпер.
На Луганському — з артилерії 152 та 122 міліметра російсько-окупаційні війська вели вогонь по Новозванівці та Троїцькому. По Новоолександрівці, Новозванівці, Валуйському та Старому Айдару — зі 120 та 82 міліметрових мінометів. З гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали наші позиції в районах Станиці Луганської, Новозванівки, Валуйського. По Кримському вогонь вів снайпер.
Загалом за минулу добу відбулося 62 обстріли. Одного нашого військового поранено.