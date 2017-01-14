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За минувшие сутки в зоне АТО 1 военного ранили

За минувшие сутки в зоне АТО 1 военного ранили

Киев • УНН

 • 6862 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО противники 62 раза обстреляли позиции украинских военных. Один украинский воин ранен, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении - из минометов обстреливали Широкино и Водяное. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Гнутово, Талаковку, Павлополь, Водяное, Березовое, Новотроицкое. По Гнутово неоднократно стреляли снайперы. А по Широкино и Марьинке - БМП.

На Донецком направлении - по Верхнеторецкому оккупанты вели огонь из 122-миллиметровой артиллерии и 82 миллиметровых минометов. По Луганскому, Северному, Зайцево, Южному, Новгородскому, Троицкому, Каменке и Авдеевке - из гранатометов и стрелкового оружия. По Каменке огонь вел снайпер.

На Луганском - из артиллерии 152 и 122 миллиметра российско-оккупационные войска вели огонь по Новозвановке и Троицкому. По Новоалександровке, Новозвановке, Валуйскому и Старому Айдару - с 120 и 82 миллиметровых минометов. С гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали наши позиции в районах Станицы Луганской, Новозвановки, Валуйского. По Крымскому огонь вел снайпер.

Всего за минувшие сутки произошло 62 обстрела. Одного нашего военного ранили.

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