За минулу добу п’ять військовослужбовців ЗСУ отримали поранення

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 34678 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 87330 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 95093 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 85331 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 110428 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 76884 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 86135 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96801 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88468 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 198284 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2.8м/с
41%
Популярнi новини

Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїзда Київ - Вінниця - Жмеринка

13 квітня, 00:01 • 11174 перегляди

Трамп натякнув на можливий прогрес у переговорах між Україною та росією

13 квітня, 02:27 • 13296 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

03:35 • 15198 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

05:34 • 14169 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

07:30 • 13241 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 95093 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 198284 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 351055 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 286217 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 395411 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 18501 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 16683 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 85331 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 23495 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 28466 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

За минулу добу п’ять військовослужбовців ЗСУ отримали поранення

Київ • УНН

 • 7983 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. За минулу добу у зоні проведення АТО зафіксовано 63 обстріли позицій Збройних Сил України: п’ять військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.

За минулу добу п’ять військовослужбовців ЗСУ отримали поранення

“Російсько-окупаційні війська не припиняють збройних провокацій проти сил АТО. За минулу добу зафіксовано 63 обстріли позицій Збройних Сил України”, — йдеться в повідомленні.

На Приморському напрямку, з мінометів калібру 120-мм, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог обстріляв опорні пункти поблизу Павлополя. 120-міліметрові міномети, кулемети великих калібрів та стрілецьку зброю противник застосовував по позиціях поруч Гнутового, а міномети калібру 82-мм, озброєння БМП, протитанкові гранатомети, кулемети великих калібрів та стрілецьку зброю — по опорних пунктах неподалік Мар’їнки. З мінометів калібру 82-мм, озброєння БМП, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог гатив по захисниках Водяного, а з озброєння БМП, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів вів вогонь по оборонцях Красногорівки. Позиції сил АТО під Широкиним та Богданівкою противник обстрілював зі стрілецької зброї, а опорні пункти неподалік Новогригорівки — з великокаліберних кулеметів. Гранатомети та стрілецьку зброю противник застосовував по позиціях поруч Новотроїцького та Лебединського. У районі Водяного діяли ворожі снайпери.

На Донецькому напрямку, вогнем мінометів калібру 120-мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів противник накривав позиції неподалік Верхньоторецького, а з 82-міліметрових мінометів бив по опорних пунктах поблизу Луганського. З мінометів калібру 120-мм та 82-мм, озброєння БМП, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів та кулеметів ворог вів вогонь по позиціях поруч Пісків. Зі 120-міліметрових мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник гатив по захисниках Авдіївки, а 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів — по оборонцях Троїцького. З озброєння БМП, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї противник бив по оборонцях Зайцевого. З гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів ворог обстрілював позиції поруч Кам’янки.

На Луганському напрямку, 120-міліметрові міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю противник застосував по позиціях під Кримським, а міномети калібру 120-мм, гранатомети та кулемети великих калібрів — по опорних пунктах поблизу Новозванівки. З 82-міліметрових мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог гатив по захисниках Троїцького. З протитанкових гранатометів противник бив по позиціях під Новоолександрівкою, а зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем — по опорних пунктах у районі Донця та Жовтого.

“За минулу добу п’ять військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення”, — повідомили у штабі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НППодії
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,414.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,613.66