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За минувшие сутки пять военнослужащих ЗСУ получили ранения

Киев • УНН

 • 7983 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО зафиксировано 63 обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины: пять военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

За минувшие сутки пять военнослужащих ЗСУ получили ранения

“Российско-оккупационные войска не прекращают вооруженных провокаций против сил АТО. За минувшие сутки зафиксировано 63 обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины”, — говорится в сообщении.

На Приморском направлении, из минометов калибра 120-мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял опорные пункты вблизи Павлополя. 120-миллиметровые минометы, пулеметы больших калибров и стрелковое оружие противник применял по позициям рядом Гнутово, а минометы калибра 82-мм, вооружение БМП, противотанковые гранатометы, пулеметы больших калибров и стрелковое оружие — по опорным пунктам неподалеку Марьинки. С минометов калибра 82-мм, вооружения БМП, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг бил по защитниках Водяного, а из вооружения БМП, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров вел огонь по защитникам Красногоровки. Позиции сил АТО под Широкино и Богдановкой противник обстреливал из стрелкового оружия, а опорные пункты неподалеку Новогригорьевки — из крупнокалиберных пулеметов. Гранатометы и стрелковое оружие противник применял по позициям возле Новотроицкого и Лебединского. В районе Водяного действовали вражеские снайперы.

На Донецком направлении, огнем минометов калибра 120-мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров противник накрывал позиции неподалеку Верхнеторецкого, а с 82-миллиметровых минометов бил по опорным пунктам вблизи Луганского. С минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов и пулеметов противник вел огонь по позициям рядом с Песками. Из 120-миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник бил по защитниках Авдеевки, а 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров — по защитникам Троицкого. Из вооружения БМП, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия противник бил по защитника Зайцево. С гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров враг обстреливал позиции рядом с Каменкой.

На Луганском направлении, 120-миллиметровые минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник применил по позициям под Крымским, а минометы калибра 120-мм, гранатометы и пулеметы больших калибров — по опорным пунктам вблизи Новозвановки. С 82-миллиметровых минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг бил по защитниках Троицкого. С противотанковых гранатометов противник бил по позициям под Новоалександровкой, а из стрелкового оружия и гранатометов различных систем — по опорным пунктам в районе Донца и Желтого.

“За прошедшие сутки пять военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения”, — сообщили в штабе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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