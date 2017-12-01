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За минулу добу поранення отримав один український військовослужбовець

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. За минулу добу у зоні проведення АТО під час бойових дій поранення отримав один український військовослужбовець. Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

"Вчора під час обстрілу нашого опорного пункту біля Пісків поранення отримав один військовослужбовець... Його евакуйовано до медичного закладу", - повідомив речник.

Також, він зазначив, що всього ворог здійснив 25 ворожих обстрілів, у 13 випадках українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, впродовж минулої доби внаслідок обстрілів бойовиків українських позицій в зоні проведення антитерористичної операції втрат серед українських військових немає.

 

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