За минулу добу поранення отримав один український військовослужбовець

"Вчора під час обстрілу нашого опорного пункту біля Пісків поранення отримав один військовослужбовець... Його евакуйовано до медичного закладу", - повідомив речник.

Також, він зазначив, що всього ворог здійснив 25 ворожих обстрілів, у 13 випадках українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, впродовж минулої доби внаслідок обстрілів бойовиків українських позицій в зоні проведення антитерористичної операції втрат серед українських військових немає.