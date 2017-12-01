За минувшие сутки ранение получил один украинский военнослужащий
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО во время боевых действий ранения получил один украинский военнослужащий. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Вчера во время обстрела нашего опорного пункта у Песков ранения получил один военнослужащий... Его эвакуировали в медицинское учреждение", - сообщил пресс-секретарь.
Также он отметил, что всего враг совершил 25 вражеских обстрелов, в 13 случаях украинские военнослужащие открывали огонь в ответ.
Напомним, в течение минувших суток в результате обстрелов боевиков украинских позиций в зоне проведения антитеррористической операции потерь среди украинских военных нет.