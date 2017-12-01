За минувшие сутки ранение получил один украинский военнослужащий

"Вчера во время обстрела нашего опорного пункта у Песков ранения получил один военнослужащий... Его эвакуировали в медицинское учреждение", - сообщил пресс-секретарь.

Также он отметил, что всего враг совершил 25 вражеских обстрелов, в 13 случаях украинские военнослужащие открывали огонь в ответ.

Напомним, в течение минувших суток в результате обстрелов боевиков украинских позиций в зоне проведения антитеррористической операции потерь среди украинских военных нет.