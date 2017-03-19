За минулу добу в зоні АТО поранені п’ятеро українських військових – Мінооборони
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Протягом минулої доби внаслідок бойових дій п’ятеро українських військовослужбовців отримали поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За добу, що минула, внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, але п’ятеро військовослужбовців Збройних Сил України зазнали поранень”, — сказав О. Мотузяник.
Як повідомляв УНН, за інформацією прес-центру штабу АТО, протягом минулої доби бойовики 85 разів обстріляли позиції українських військових.